C’è stato un momento, forse scivolato via tra i clamori, le luci e la grandiosità scenografica della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che in molti potrebbero non aver colto fino in fondo. Sul prato dello stadio milanese, mentre la squadra ucraina entrava tra gli applausi, accanto alla portabandiera Yelyzaveta Sydorko – pattinatrice di short track – c’era una donna russa che da quattordici anni vive a Milano. Si chiama Anastasia Kucherova. E quella sera ha scelto di reggere il cartello con scritto “Ucraina”. È stato un gesto simbolico, essenziale nella forma ma potente nella sostanza e che si inserisce con forza nel presente di un’Europa ancora attraversata da guerre, tensioni e profonde divisioni Un gesto che ha un volto, un nome e una storia personale capace di parlare a un continente intero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Milano-Cortina, retroscena sulla cerimonia di apertura: chi è Anastasia, la donna russa che ha portato il cartello 'Ucraina'

Chi è Anastasia Kucherova, l’architetta russa che ha guidato l’Ucraina alla cerimonia d’aperturaAnastasia Kucherova, architetta russa residente a Milano, ha attirato l’attenzione durante la cerimonia di apertura dei Giochi invernali il 6 febbraio, quando ha aperto la sfilata degli atleti ucraini issando un cartello luminoso con il nome del Paese.

