Milano-Cortina McGrath butta l' oro e scappa nella foresta | mondo sconvolto

La storia del signor Atle McGrath è quanto di più umano si possa raccontare e per questo va degnamente celebrata. Succede che il 26enne norvegese domini la prima manche dello speciale e in qualche modo pregusti il podio olimpico. Ma, si sa, lo speciale ti fotte, è infido, un attimo sei in vantaggio di mezzo secondo e quello dopo te la prendi in quel posto per un’inforcata. Così è andata al buon Atle: sulla Stelvio di Bormio deve difendere sei decimi di vantaggio, un gran bel bottino, ma sul più bello si fa devastare dalla tensione, inforca in maniera del tutto banale e addio sogni di gloria. È il momento della grande gioia per gli svizzeri, trionfatori con Loic Meillard e dominatori delle discipline alpine (quarto oro in cinque gare, il quinto è andato al brasilero Lucas Pinheiro Braathen). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

