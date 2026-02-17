Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio sono la coppia di danza su ghiaccio più nota in Italia, ma ora si parla di una loro presunta rottura. La notizia circola dopo settimane di voci e sembra che le tensioni tra i due abbiano portato alla fine della collaborazione. I fan si chiedono cosa sia successo e se ci siano conseguenze per la loro carriera, considerando anche i successi ottenuti insieme, tra cui un mondiale e una medaglia olimpica.

Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, la più grande coppia della danza italiana, unica a vincere un mondiale salendo anche sul podio olimpico. Coppia sì, ma non nella vita, anche se molti invece li credevano innamorati perché sul ghiaccio succede. Coppia, come quella che formano Sara Conti e Niccolò Macii, oggi nello sport ma fino a tre anni fa anche nel privato. Una storia semplice e complessa al tempo stesso. Lui aveva cominciato con un’altra partner, Bianca Manacorda, e con lei era anche arrivato a gareggiare agli Europei del 2016. Un paio di anni dopo però il sodalizio si è sciolto e Niccolò è rimasto solo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Milano-Cortina, Macii e Conti: la verità sulla coppia azzurra scoppiata

Martedì 16 febbraio, Tabanelli ha conquistato una medaglia di bronzo, mentre Conti e Macii non sono riusciti a brillare nelle gare di oggi.

Questa sera l’Italia punta a portare a casa il primo bronzo nel pattinaggio artistico dal 2014.

