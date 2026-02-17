Milano-Cortina l’Italia hockey perde con la Svizzer | eliminata

Milano-Cortina, l’Italia hockey perde con la Svizzera a causa di alcune svagateza difensive. La nazionale italiana di hockey maschile è stata eliminata ai playoff olimpici dopo aver subito tre reti senza rispondere. La partita si è giocata davanti a molte persone allo stadio, che hanno visto gli azzurri combattere fino alla fine, ma senza riuscire a segnare.

Roma, 17 feb. (askanews) – Si conclude il torneo olimpico della nazionale italiana di Hockey. Gli azzurri perdono 3-0 contro la Svizzera nei playoff del torneo maschile e salutano quindi l'Olimpiade, nonostante un'ottima prova contro gli elvetici. Il Blue Team chiude così il torneo con quattro sconfitte in altrettante partite: 5-2 con la Svezia, 3-2 con la Slovacchia, 11-0 con la Finlandia e, appunto, 3-0 con la Svizzera. Solo con la Finlandia, affamata di gol per salvaguardare la propria differenza reti, è stato un flop. Per il resto tre ko, ma sempre a testa alta.