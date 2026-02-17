Milano-Cortina impresa epica degli azzurri del pattinaggio | è oro nell' inseguimento stracciati gli Usa

Gli atleti italiani del pattinaggio di velocità hanno portato a casa l’oro nell’inseguimento maschile a Milano-Cortina, dopo aver battuto nettamente gli Stati Uniti. La squadra ha mostrato una grande determinazione sulla pista, spinta dal pubblico che ha applaudito con entusiasmo. La vittoria segna un risultato storico per lo sport italiano e rafforza la fiducia dei pattinatori azzurri.

La squadra statunitense si è arresa in finale, terza la Cina. Per l'Italia arriva la 24esima medaglia Il cielo è azzurro sopra Milano. L'Italia conquista la medaglia d'oro nell'inseguimento uomini del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi invernali. L'impresa al Milano Speed Skating Stadium è targata da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti. La loro è la 24esima medaglia conquistata dall'Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Gli azzurri hanno chiuso la finale davanti agli Stati Uniti staccati di 4"51.