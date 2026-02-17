Milano Cortina 2026 | l’Italia domina nell’inseguimento a squadre oro storico nel pattinaggio di velocità

L’Italia ha vinto l’oro nell’inseguimento a squadre ai Mondiali di pattinaggio di velocità a Milano, portando a casa una medaglia storica. La squadra italiana ha dimostrato grande abilità sulla pista del Milano Speed Skating Stadium, conquistando il primo posto davanti alle altre nazioni. La vittoria è arrivata grazie a un’ottima strategia e a una performance impeccabile degli atleti italiani, che hanno mantenuto il ritmo fino alla fine.

Trionfo azzurro al Milano Speed Skating Stadium. L'Italia scrive una nuova pagina memorabile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, superando in finale gli Stati Uniti con una prova impeccabile per ritmo, coordinazione e strategia. Il successo arriva al Milano Speed Skating Stadium nella giornata di oggi, martedì 17 febbraio, e rappresenta la 24ª medaglia italiana ai Giochi, confermando il momento straordinario dello sport azzurro su ghiaccio.