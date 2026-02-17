Milano-Cortina 2026 impresa della staffetta azzurra | è oro nel pattinaggio davanti agli Usa – Le gare di oggi 17 febbraio

La squadra italiana di pattinaggio di velocità ha vinto l'oro a Milano-Cortina 2026, dopo aver battuto gli Stati Uniti nella staffetta. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno corso con grande determinazione, portando a casa il primo successo per l’Italia in queste Olimpiadi invernali. La vittoria è arrivata grazie a una performance intensa e compatta, che ha lasciato il pubblico senza parole.