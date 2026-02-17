Milano Cortina 2026 il programma di oggi 17 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming
Il 17 febbraio, a Milano e Cortina, si svolge l’undicesimo giorno di competizioni a Milano Cortina 2026. Gli atleti italiani scendono di nuovo in pista per cercare di conquistare nuove medaglie, mentre gli spettatori possono seguire le gare in diretta tv e streaming. Oggi, le gare si svolgono in diverse discipline, attirando l’attenzione di tanti appassionati che vogliono tifare i loro favoriti.
MilanoCortina, 17 febbraio – Undicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, gli atleti azzurri tornano in pista per ricominciare la caccia alle medaglie alle Olimpiadi invernali. Dal curling femminile (con la sfida al Giappone) al pattinaggio di velocità con l’inseguimento a squadre maschile, ecco il programma di giornata, gli orari e dove vedere gli italiani in gara. Milano Cortina, italiani in gara oggi. Ecco gli italiani in gara oggi a Milano Cortina 2026: 10 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, salto (Samuel Costa, Aaron Kostner, Alessandro Pittin) 12:10 Hockey su ghiaccio: Italia-Svizzera, playoff uomini 13:45 Combinata nordica: Individuale Gundersen uomini trampolino lungo, 10km fondo (da definire) 14:05 Curling: Round robin donne, Italia – Giappone (Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Rebecca Mariani) 14:30 Biathlon: Staffetta 4×7,5km uomini (Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani, Tommaso Giacomel) 14:30 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, semifinali (Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Riccardo Lorello, Michele Malfatti) 15:24 Pattinaggio di velocità: Inseguimento a squadre uomini, finali D-C (ev.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
