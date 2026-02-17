A Livigno, la neve intensa della bufera di ieri ha coperto le piste dello Snow Park con almeno 40 centimetri di neve fresca, mettendo a rischio le gare di oggi. La forte nevicata continua a cadere, complicando l’organizzazione degli eventi e costringendo gli organizzatori a valutare eventuali rinvii. La strada principale che porta allo Snow Park è diventata difficile da percorrere, creando problemi di accesso per atleti e spettatori.

Livigno (Sondrio), 17 febbraio 2026 - L a neve scende su Livigno e non si ferma. Dopo la bufera di ieri, circa 40 centimetri, anche oggi la città si è svegliata imbiancata. Sotto una tempesta, con strade innevate (e circolazione rallentata), auto coperte, visibilità ridotta al minimo e problemi di circolazione, con diverse corse di autobus di linea cancellate. E l e previsioni giornaliere annunciano ancora neve almeno sino a notte. Dopo i problemi nella serata di ieri (finale del big air di sci freestyle femminile posticipata di un'ora e un quarto) con la splendida medaglia di Flora Tabanelli, a rischio anche le gare delle Olimpiadi di Milano Cortina previste in giornata (le qualificazioni dell'aerials femminile sono state già posticipate ). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano-Cortina 2026, bufera di neve a Livigno: a rischio le gare di oggi allo Snow Park

