Milano Cortina 2026 batte già Parigi e Pechino in tv con Brignone e lo sport invernale

Milano Cortina 2026 ha superato Parigi e Pechino negli ascolti televisivi grazie alla presenza di Federica Brignone e alle gare di sport invernali trasmesse in diretta. La Rai 2 ha visto un aumento notevole degli spettatori, con record di ascolto nel pomeriggio, grazie alla strategia di rete unica. La copertura degli eventi ha coinvolto un pubblico più ampio, che ha seguito con entusiasmo le discipline sulla neve, portando la manifestazione sulla scena mediatica nazionale.

Milano Cortina 2026 consacra Rai 2 come rete olimpica centrale con ascolti raddoppiati e picchi record nel pomeriggio grazie al modello della rete unica Il ghiaccio e la neve di Milano-Cortina 2026 non hanno soltanto scaldato il cuore degli appassionati, ma hanno riacceso prepotentemente i riflettori sulla centralità del servizio pubblico nel panorama mediatico nazionale. Come riportano i dati pubblicati da Studio Frasi, in un'epoca dominata.