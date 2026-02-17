Milano casa per single | solo 1 su 3 può permettersi un monolocale bilocali un miraggio per il 92% dei residenti

A Milano, solo un terzo dei single riesce a permettersi un monolocale, mentre il 92% non può nemmeno sognare un bilocale. La causa principale è l’aumento dei prezzi degli immobili, che ha reso il mercato immobiliare quasi impossibile da affrontare per la maggior parte delle persone che vivono da sole. Un esempio concreto è che il prezzo medio di un monolocale supera ormai i 200.000 euro, rendendo difficile l’accesso anche per chi ha un reddito stabile.

Milano, la casa per single: un miraggio per due su tre. Comprare casa a Milano, per chi vive da solo, è diventato un lusso inaccessibile. Un recente studio rivela che solo il 33% dei milanesi single può permettersi un monolocale, mentre l’acquisto di un bilocale è alla portata di un misero 8% dei residenti. La situazione, analizzata da Immobiliare.it, dipinge un quadro preoccupante per il futuro del mercato immobiliare e per la capacità di costruire un futuro stabile in città. La difficoltà crescente: un mercato inaccessibile. L’indagine ha analizzato l’accessibilità all’acquisto di monolocali e bilocali nelle principali città italiane, mettendo in luce le crescenti difficoltà per chi desidera acquistare una prima casa senza il supporto di un nucleo familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

Comprare casa a Milano da soli: quanti riescono ad acquistare un monolocale o un bilocaleMilano resta una delle città più care per chi vuole comprare casa da solo.

24 milioni per una casa?! Ecco la via milanese dove solo i super-ricchi possono permettersi di vivereA Milano esiste una strada dove il prezzo degli immobili raggiunge cifre da capogiro, riservate ai pochi super-ricchi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.