Matteo Moretto ha annunciato che il Milan e Davide Bartesaghi stanno per rinnovare il contratto, dopo aver fissato un incontro che si terrà a fine stagione. Secondo l’esperto, il club vuole confermare il difensore classe 1999 per rafforzare la linea arretrata. L’accordo dovrebbe portare a un prolungamento di altri due anni, con un aumento dello stipendio.

La sorpresa maggiore della stagione, fin qui positiva, del Milan si chiama Davide Bartesaghi. L'esterno mancino, nel giro di pochi mesi, è diventato un titolare di Massimiliano Allegri e dopo il rinnovo della scorsa estate, sembra stia per arrivare il momento di un ulteriore prolungamento con (meritato) adeguamento di stipendio. Di questo argomento ne ha parlato Matteo Moretto. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il giornalista ha fatto il punto della situazione su questa trattativa. Ecco, di seguito, le sue parole. "Davide Bartesaghi quest’anno ha avuto una crescita esponenziale, sia da un punto di vista del minutaggio, che ovviamente dipende da quello che Bartesaghi ha dimostrato in campo, perché insomma tra assist e gol, prestazioni di livello che hanno garantito un certo rendimento a Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, in arrivo il rinnovo di Bartesaghi. Moretto: “Previsto incontro a fine stagione”

