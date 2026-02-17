milan futuro kirovski chiarisce le cessioni

Kirovski ha spiegato le ragioni dietro le cessioni dei giovani promettenti del Milan, motivando le decisioni con l’obiettivo di far crescere i giocatori in altri club. Nei giorni scorsi, alcuni di questi ragazzi sono stati trasferiti in squadre di serie inferiori, sperando di ottenere più spazio e esperienza sul campo.

Il progetto Milan Futuro continua a evolversi, e le recenti partenze di alcuni giovani talenti hanno suscitato curiosità tra i tifosi rossoneri. A fare chiarezza è arrivato Jovan Kirovski, direttore tecnico del Milan Futuro al suo secondo anno nel club, intervenuto nel programma L'Inferno del Lunedì su Milan TV.

Milan Futuro, Kirovski: “Max Ibrahimovic, Dutu e Diego Sia meritavano un livello più alto”Jovan Kirovski, responsabile dello sviluppo sportivo del Milan, ha spiegato a Milan TV perché alcuni giovani come Max Ibrahimovic, Dutu e Diego Sia sono stati lasciati partire in estate.

Milan Futuro, parla Kirovski: “Al primo posto ci sono i giocatori italiani per noi, vogliamo farli crescere”Jovan Kirovski ha spiegato che il Milan Futuro punta a valorizzare i talenti italiani, perché per loro sono la priorità.

