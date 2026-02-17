Milan Futuro finalmente una gioia | 1-0 al Breno

Il Milan Futuro ha vinto 1-0 contro il Breno, segnando una vittoria dopo tante sconfitte. La partita si è giocata domenica pomeriggio e ha portato un sorriso ai tifosi, che aspettavano da tempo un risultato positivo. Nonostante l’avversario non fosse tra i più forti, questa vittoria rappresenta un primo passo importante per il team. Il calcio giocato ha mostrato una squadra più determinata e concentrata rispetto alle precedenti uscite.

L’avversario non sarà stato dei più temibili ma, se è vero come è vero che da qualche parte bisognava pur ripartire, nel weekend appena passato il Milan Futuro è finalmente tornato a fare il suo. L’ 1-0 contro il Breno è risicato in rapporto alle occasioni create dai rossoneri, ma assume un’importanza capitale per il prosieguo della stagione. I ragazzi di mister Oddo, infatti, non vincevano dal 18 gennaio e in un colpo solo tornano a festeggiare tra le mura amiche dopo tre sconfitte di fila, ma soprattutto tengono la porta inviolata in quella che è appena la quinta volta in stagione. L’analisi del primo tempo. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan Futuro torna in campo al Felice Chinetti di Solbiate Arno dopo la sconfitta nell’ultimo match, a causa di alcune imprecisioni in attacco.

