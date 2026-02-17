Milan-Como ritorno al 2003 | Inzaghi e Nesta firmano la vittoria prima dell’Euroderby

Il Milan ha vinto contro il Como nel 2003, tornando a una sfida molto ricordata prima dell’Euroderby. In quella partita, Inzaghi e Nesta hanno segnato i gol decisivi, portando i rossoneri alla vittoria. Ora, i tifosi rivivono quei momenti, ricordando un episodio che ha segnato un’epoca.

L'impegno del Milan contro il Como per il recupero della 24esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026 si avvicina sempre di più. In occasione del match, è d'obbligo fare un salto indietro nel tempo fino al match del 3 maggio 2003, pochi giorni prima che il Milan alzasse la 6 Champions della sua storia a Manchester contro la Juventus. Ancelotti punta sugli stessi uomini della Champions, e non sbaglia: segnano Inzaghi e Nesta. Rivivi il match! (Fonte acmilan.com) - Milan-Como, 3 maggio 2003. È il match prima dell'EuroDerby d'andata. Impossibile non pensare già all'attesissimo doppio incrocio in arrivo in Champions League, la testa è lì, ma i rossoneri devono badare anche alla Serie A.