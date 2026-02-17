Milan-Como quanti dubbi per Allegri | tanti ballottaggi in mezzo al campo Non finisce il caso Bastoni-Kalulu

Stefano Bressi analizza le scelte di Allegri in vista di Milan-Como dopo aver scoperto che il tecnico deve decidere tra diverse opzioni di centrocampo e affronta anche le tensioni tra Bastoni e Kalulu. La partita si avvicina e il mister ha ancora molti dubbi su chi schierare, mentre i rumors sul conflitto tra i due difensori si fanno sempre più insistenti.

Archiviato il successo contro il Pisa di Oscar Hiljemark, è già tempo di Serie A e di campo per il Milan di Massimiliano Allegri. Domani sera, in un 'San Siro' gremito, andrà in scena la gara tra Milan e Como di Fabregas, valida per il recupero della 24^ giornata di campionato. Nell'ultimo video pubblicato sulla nostra pagina YouTube, il nostro Stefano Bressi svela le possibile scelte di Max Allegri per la partita. Diversi i dubbi e ballottaggi, soprattutto in mezzo al campo. In attacco, Rafael Leao sembra essere destinato a partire di nuovo dalla panchina. LEGGI ANCHE: Milan, le ultime da Allegri verso il Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan: Allegri sulla polemica Bastoni-KaluluMassimiliano Allegri ha parlato di recente del caso Bastoni-Kalulu, che ha scatenato una polemica dopo Inter-Juventus.

Caso Bastoni-Kalulu: Allegri blinda la squadra e invoca l’intervento sui protocolli VARMassimiliano Allegri ha criticato la gestione dell’episodio Bastoni-Kalulu, accusando i responsabili di non aver applicato correttamente i protocolli VAR durante la partita.

COMO-MILAN: CONFERENZA STAMPA ALLEGRI | PRESS CONFERENCE | LEAO STA BENE | FULLKRUG E PAVLOVIC OUT

