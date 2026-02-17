Milan-Como il pronostico | Allegri cerca l’affondo scudetto
Il match tra Milan e Como si gioca mercoledì 18 febbraio alle 20:45, perché il campionato riprende dopo le Olimpiadi. Allegri punta a conquistare punti decisivi per la corsa scudetto. Le squadre scendono in campo a San Siro, dove i tifosi attendono una prestazione importante.
Mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, le luci di San Siro tornano ad accendersi per il calcio giocato dopo la parentesi olimpica. Il Milan ospita il Como in un recupero che profuma di alta classifica: i rossoneri, reduci dalla sofferta vittoria di Pisa, hanno l’occasione d’oro di accorciare sensibilmente sulla capolista Inter. I lariani di Cesc Fàbregas, dal canto loro, arrivano a Milano con l’ambizione di riscattare il KO interno contro la Fiorentina e di rilanciare la propria candidatura per un posto in Europa. Analisi del Match: Solidità contro Estro. Il Milan di Max Allegri è ormai una macchina da punti: imbattuto da ben 23 giornate, il “Diavolo” ha fatto della solidità difensiva (solo 18 reti subite) il suo marchio di fabbrica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
