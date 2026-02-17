Milan-Como fondamentale per lo Scudetto | il motivo sta nel calendario

Il match tra Milan e Como si rivela decisivo per lo scudetto, perché il calendario delle prossime settimane mette sotto pressione i rossoneri. Con l’Inter che guida la classifica, il Milan ha bisogno di vincere per ridurre il divario di otto punti e mantenere le speranze di vittoria finale.

Il Milan vuole continuare a credere nello Scudetto e per farlo dovrà tenere il passo dell'Inter, al momento a +8 sui rossoneri. La squadra di Allegri però deve recuperare la gara con il Como, che sarà cruciale anche in vista del derby di inizio marzo. Nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo) abbiamo analizzato il calendario delle due avversarie per il titolo. Calendario Milan e calendario Inter a confronto: Allegri vuole mettere pressione a Chivu per lo scudetto. Nella sfida tra Milan e Inter, il mese di febbraio si presenta come il momento chiave per la corsa allo scudetto. Milan: il progetto di Allegri per costruirsi lo scudetto, tra calendario e rientri. Allegri lavora senza sosta per portare il Milan alla conquista dello scudetto. Il Milan gioca contro il Como in una partita fondamentale per la stagione. La sfida cruciale del Milan contro il Como, un crocevia fondamentale per il campionato e le speranze europee dei rossoneri. Il Milan si prepara ad affrontare una sfida decisiva contro il Como. Rafa, scelgo te! Il Milan ha bisogno del suo numero dieci: Allegri studia il piano per esaltare nuovamente il portoghese. Per il Milan quella di domani sera contro il Como rappresenta una partita fondamentale, quasi cruciale per il percorso in questo campionato. Lo ha detto il mister Massimiliano Allegri. Max Allegri alla vigilia di Milan-Como ha dovuto rispondere alle ovvie domande sulle recenti e infuocate polemiche che stanno coinvolgendo il calcio italiano. Milan-Como, Rabiot squalificato: come rendono i rossoneri senza il francese titolare.