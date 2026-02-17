Milan-Como Allegri ritrova Saelemaekers ma perde Rabiot | le scelte per la rincorsa scudetto

Il Milan ha riabbracciato Saelemaekers nel match contro il Como, ma ha perso Rabiot per infortunio. La partita, prevista nel recupero di campionato, si gioca allo stadio San Siro e potrebbe influenzare le ambizioni di scudetto delle due squadre.

A poco più di trenta giorni dall’ultimo incrocio, lo stadio San Siro torna a essere il teatro del confronto tra Milan e Como, un recupero che assume i contorni di uno spartiacque stagionale. Per la compagine rossonera, l’imperativo è accorciare il divario dall’ Inter, attualmente distante otto lunghezze, per mantenere viva una fiammella scudetto che rischia di spegnersi prematuramente. Di contro, i lariani di Fabregas sbarcano a Milano con l’obiettivo di resettare il pesante stop subito contro la Fiorentina e rilanciare le proprie ambizioni europee. In questo scenario di alta classifica, Massimiliano Allegri si trova a gestire un’infermeria che si svuota parzialmente, ma che impone riflessioni profonde sulle gerarchie interne.🔗 Leggi su Serieagoal.it

