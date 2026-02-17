Milan-Como Allegri conferma il recupero di Saelemaekers Ma fredda tutti su Pulisic

Massimiliano Allegri ha annunciato oggi che Alexis Saelemaekers è tornato disponibile per la partita contro il Como, dopo aver superato un infortunio muscolare. La sua presenza in campo potrebbe fare la differenza, dato che il club ha deciso di puntare su di lui per rafforzare la linea offensiva. Allegri ha anche lasciato intendere che Christian Pulisic non sarà ancora impiegato, mantenendo alta la sorpresa sulla sua presenza in formazione.

Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, ha parlato da poco, a Milanello, in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco cosa ha detto il livornese su Alexis Saelemaekers e non soltanto.