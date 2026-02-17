Milan-Como Allegri | Come si sopperisce all’assenza di Rabiot? Jashari sta bene devo valutare

Massimiliano Allegri ha commentato questa mattina la mancanza di Rabiot, spiegando che Jashari, giovane centrocampista del Milan nato nel 2002, sta bene e potrebbe essere impiegato. Allegri ha aggiunto che deve ancora valutare le sue condizioni prima di decidere se schierarlo contro il Como. La partita si avvicina e l’allenatore sta analizzando le opzioni a disposizione per coprire l’assenza del francese.

È da poco terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Como, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A 20252026. L'allenatore rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti su diverse tematiche. Dal caos di Inter-Juventus alla lotta Champions, fino alla cena con Adriano Galliani. Nella sfida contro la squadra di Fabregas, il Milan, dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, espulso per proteste nel finale della gara contro il Pisa. Tra le varie domande dei giornalisti, Massimiliano Allegri ha risposto anche a un quesito su Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è arrivato al Milan in estate per 39 milioni di euro (bonus inclusi). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

