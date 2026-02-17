Milan-Como Allegri | Come si sopperisce all’assenza di Rabiot? Jashari sta bene devo valutare
Massimiliano Allegri ha commentato questa mattina la mancanza di Rabiot, spiegando che Jashari, giovane centrocampista del Milan nato nel 2002, sta bene e potrebbe essere impiegato. Allegri ha aggiunto che deve ancora valutare le sue condizioni prima di decidere se schierarlo contro il Como. La partita si avvicina e l’allenatore sta analizzando le opzioni a disposizione per coprire l’assenza del francese.
È da poco terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri alla vigilia di Milan-Como, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A 20252026. L'allenatore rossonero ha risposto alle domande dei giornalisti su diverse tematiche. Dal caos di Inter-Juventus alla lotta Champions, fino alla cena con Adriano Galliani. Nella sfida contro la squadra di Fabregas, il Milan, dovrà fare a meno di Adrien Rabiot, espulso per proteste nel finale della gara contro il Pisa. Tra le varie domande dei giornalisti, Massimiliano Allegri ha risposto anche a un quesito su Ardon Jashari. Il centrocampista svizzero è arrivato al Milan in estate per 39 milioni di euro (bonus inclusi). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Rabiot: per il Milan assenza pesante contro il Como. I numeri sono chiarissimi. Tre opzioni per AllegriAdrien Rabiot non scenderà in campo contro il Como perché è stato squalificato dopo aver ricevuto un rosso contro il Pisa.
Milan, Rabiot: “Nkunku è forte. Sta bene, è motivato. Sono sicuro che appena si sbloccherà …”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Milan, oggi Saelemaekers torna in gruppo. Leao spera di giocare dal 1' col Como; Il Milan recupera la gara con il Como, Allegri: Saelemaekers è recuperato. Le polemiche? Pensiamo a noi stessi; Milan-Como è già iniziata: al Sinigaglia spunta uno striscione contro Allegri; Milan-Como senza Rabiot, fuori per la prima volta in quattro mesi: tre opzioni per Allegri.
Allegri: Il Milan non è l'unica che lotta per lo Scudetto. Risultatisti o giochisti? Non è un dibattitoDomani dopo Milan-Como si riproporrà un'altra volta la domanda: meglio i risultatisti o i giochisti? Massimiliano Allegri, allenatore dei. tuttomercatoweb.com
Milan, Allegri così su Leao: Rafa come sta? Faccio fatica a dire la percentuale..In vista della prossima sfida di campionato, mercoledì a San Siro contro il Como, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto così in conferenza stampa. milannews.it
Pianetamilan.it. . Dopo le polemiche arriva #Allegri alla vigilia di #MilanComo e zittisce tutti: “Campionato aperto, noi coi paraocchi” Le ultime da Milanello dal nostro Stefano Bressi facebook
Milan-Como, Rabiot squalificato: come rendono i rossoneri senza il francese titolare #SkySport #SkySerieA x.com