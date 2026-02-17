Milan | Allegri sulla polemica Bastoni-Kalulu

Massimiliano Allegri ha parlato di recente del caso Bastoni-Kalulu, che ha scatenato una polemica dopo Inter-Juventus. La causa è la simulazione di Alessandro Bastoni, che ha portato l’arbitro Federico La Penna a espellere Pierre Kalulu per un intervento minimo. Allegri ha commentato l’accaduto alla vigilia del match contro il Como, sottolineando le difficoltà di interpretare certi episodi in campo.

Alla vigilia del cruciale recupero contro il Como, Massimiliano Allegri ha dedicato parte della conferenza stampa a Milanello al caso scoppiato dopo Inter-Juventus: la simulazione di Alessandro Bastoni che ha indotto l’arbitro Federico La Penna a espellere Pierre Kalulu per un contatto minimo. Il tecnico del Milan ha evitato toni accesi, preferendo un’analisi razionale sul presente e sul futuro del calcio italiano, senza alimentare ulteriori polemiche “Questi episodi nel calcio ci sono sempre stati, ci sono e ci saranno”, ha esordito Allegri, riconoscendo che la simulazione di Bastoni rientra nella discrezionalità soggettiva dell’arbitro. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

