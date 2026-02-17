Milan | Allegri smorza le polemiche

Massimiliano Allegri ha parlato chiaramente della polemica nata dall’espulsione di Pierre Kalulu contro l’Inter, avvenuta dopo il contrasto con Bastoni. L’allenatore della Juventus ha spiegato che la squadra si concentra sul recupero contro il Como, lasciando da parte le discussioni sul fallo e sulla simulazione che stanno facendo discutere i tifosi. Allegri ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione e di non lasciarsi distrarre dagli episodi arbitrali.

Nella vigilia del recupero contro il Como, Massimiliano Allegri ha affrontato con la consueta lucidità il tema caldo del momento: l'episodio controverso di Inter-Juventus, con l'espulsione di Pierre Kalulu per il contatto con Alessandro Bastoni, giudicato da molti come una simulazione del difensore nerazzurro. Il tecnico del Milan, interpellato in conferenza stampa, ha respinto l'idea che un singolo fatto arbitrale possa decidere le sorti di un intero campionato, richiamando alla memoria un precedente storico che ancora oggi divide tifosi e addetti ai lavori Il messaggio è chiaro: per il Milan attuale, il gap di cinque punti dall'Inter (con la gara in meno da giocare stasera contro il Como) non dipende da quell'errore arbitrale a favore dei nerazzurri.