Migranti procedure di rilascio della certificazione medica per l' ingresso dei cittadini stranieri nei Cpr

La Regione Emilia-Romagna ha deciso di proporre di estendere in tutta la regione il protocollo sull’immigrazione, perché vuole semplificare le procedure di rilascio della certificazione medica per i migranti che devono entrare nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). La Regione intende applicare lo stesso metodo adottato nel 2022 tra la Prefettura di Ravenna e l’Ausl Romagna, che ha già mostrato di funzionare bene. In questo modo, si punta a velocizzare le pratiche sanitarie per i cittadini stranieri in attesa di rimpatrio.

L'assessore Fabi: "Una buona pratica istituzionale che cerca di superare le ambiguità della norma e tutela anche gli operatori che vi si attengono" La Regione Emilia-Romagna proporrà di estendere a tutto il territorio regionale un protocollo Immigrazione su ispirazione di quello sottoscritto nel 2022 tra la Prefettura di Ravenna e l'Ausl Romagna. Ad annunciarlo, rispondendo a un'interrogazione a risposta immediata sull'indagine aperta nei confronti di sei medici del reparto di Malattie infettive di Ravenna, l'assessore alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi. "Ritengo di fondamentale importanza richiamare l’esperienza avviata proprio nel territorio ravennate, che rappresenta un passaggio importante e innovativo sotto il profilo istituzionale e organizzativo- ha spiegato Fabi-.🔗 Leggi su Parmatoday.it Report della vergogna: 8 stranieri su 10 escono dai cpr e tornano a delinquere. FdI: “merito” dei giudici che remano controUn rapporto dell’Anticrimine svela che otto stranieri su dieci che escono dai Centri di Permanenza Richiedenti Asilo tornano a delinquere. Piantedosi chiede di tenere reclusi i migranti nei Cpr: la circolare in contrasto con la CostituzioneIl ministro Piantedosi ha emanato una circolare rivolta a prefetti e questori, chiedendo di accelerare le procedure di espulsione dei migranti ritenuti violenti, in vista dell’approvazione del decreto Sicurezza. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Immigrazione, il Governo vara la stretta: dal blocco navale ai permessi, ecco le misure; Immigrazione. Ecco cosa prevede il ddl del governo: difesa dei confini, stretta su protezione e ricongiungimenti; Migranti, via libera al ddl con le nuove regole europee: cosa cambia; Medici indagati: certificati falsi per liberare i criminali dai Cpr. Migranti, ok del Cdm al ddl. Dal blocco navale ai rimpatri: cosa cambiaIl ddl immigrazione approvato in Cdm introduce la possibilità di interdizione temporanea dell'attraversamento del limite delle acque territoriali della frontiera marittima in caso di minaccia grave ... adnkronos.com Migranti, via libera del governo al ddl: le misure. Meloni: Blocco navale promessa mantenutaDal blocco navale alle espulsioni, nuova stretta sui migranti. Il blocco navale è una promessa mantenuta ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio, postato sui social. I numeri che ... adnkronos.com Il ddl migranti alza i toni con interdizioni in mare e nuove strette nei CPR, ma non risolve nulla. Servirebbe una gestione seria: canali legali, procedure rapide, accoglienza dignitosa e cooperazione trasparente. Così invece aumenta solo la confusione. x.com ll Ministero dell’Interno ha di recente emanato una direttiva riguardo alle procedure di accesso delle persone migranti nei CPR (Centri di Permanenza per i Rimpatri). Con questa, tra l’altro, si consente di rimandare la visita medica di idoneità alla restrizione facebook