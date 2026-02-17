Microplastiche in Antartide | contaminato anche l’unico insetto nativo

Le microplastiche sono state trovate nell’unico insetto nativo dell’Antartide, un risultato che deriva dall’aumento della presenza di rifiuti plastici negli oceani. Ricercatori hanno analizzato campioni di insetti e hanno scoperto sostanze di plastica anche nelle zone più incontaminate del continente. Questo ritrovamento dimostra quanto l’inquinamento si stia diffondendo anche nei luoghi più remoti del pianeta.

Le microplastiche raggiungono anche l'ecosistema più remoto della Terra, penetrando nell'unico insetto nativo dell'Antartide e sollevando nuove domande sugli effetti dell'inquinamento globale. Un team internazionale guidato dall'Università del Kentucky ha documentato per la prima volta la presenza di microplastiche nell'intestino delle larve di Belgica antarctica, il più meridionale insetto terrestre. La ricerca, pubblicata su Science of the Total Environment, evidenzia come nessun ecosistema, per quanto isolato, sia immune dall'inquinamento plastico. Belgica antarctica è un piccolo moscerino, lungo quanto un chicco di riso, che vive lungo la Penisola Antartica.