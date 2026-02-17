Micio che passione il 32% degli italiani gioca più di 2 ore a settimana con il proprio gatto
Secondo un rapporto recente, il 32% degli italiani dedica più di due ore alla settimana a giocare con il proprio gatto, perché vuole rafforzare il legame con il proprio animale domestico. Molti proprietari portano i felini in casa per sentirsi più vicini e creare momenti di svago condivisi. Un esempio concreto è il crescente utilizzo di giochi interattivi e di spazi dedicati all’interno delle abitazioni.
(Adnkronos) – Per le famiglie italiane, i gatti non sono semplici animali, ma sono il cuore della vita di ogni giorno. Prendersi cura del proprio micio è un compito prioritario che richiede tempo e dedizione: non stupisce quindi che un terzo (32%) riservi oltre due ore alla settimana per giocare con il proprio gatto e.
Giornata Nazionale del Gatto, quanto ci costa mantenere un micio oggi: quasi 150 euro in più nel 2025
Il costo di mantenere un gatto in Italia è salito di quasi 150 euro nel 2025, e questa variazione si riflette anche nella Giornata Nazionale del Gatto del 17 febbraio.
Il gatto Anacleto finisce in lavatrice, la padrona se ne accorge solo dopo il lavaggio ma il micio miracolosamente si salva
Durante le festività natalizie a Induno Olona, un gatto di nome Anacleto è finito accidentalmente nella lavatrice.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
