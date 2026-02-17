Mezzi segnali e fantasia | i bimbi della Santa Maria Lauretana celebrano il Carnevale con il tema della strada

I bambini della scuola Santa Maria Lauretana si sono divertiti a celebrare il Carnevale, portando in scena il tema della strada. La scelta ha coinvolto i piccoli, che hanno indossato costumi di segnali, veicoli e alberi, creando un’atmosfera vivace e colorata. Durante la festa, hanno anche disegnato cartelli e realizzato maschere che rappresentano diversi elementi della strada.

Il momento più suggestivo è stato senza dubbio la sfilata dei bambini della sezione dei 5 anni, che hanno animato il quartiere vestiti da automobili, autobus, camion dei pompieri e moto Un’idea originale che ha unito creatività e riflessione, regalando ai piccoli alunni un’esperienza coinvolgente e al tempo stesso educativa. Il momento più suggestivo è stato senza dubbio la sfilata dei bambini della sezione dei 5 anni, che hanno animato il quartiere vestiti da automobili, autobus, camion dei pompieri e moto. Un piccolo corteo festoso che, tra colori e sorrisi, ha portato allegria tra le vie circostanti, conquistando i passanti con entusiasmo e spontaneità.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Casina di Raffaello in Villa Borghese, il 17 febbraio si festeggia il Carnevale con un Martedì Grasso all’insegna della fantasia e dell’allegriaCasina di Raffaello in Villa Borghese si prepara a vivere un Martedì Grasso all’insegna del divertimento.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.