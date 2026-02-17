Metrocity al fianco di Montebello Jonico sopralluogo di Versace a Saline Joniche
Il presidente della Città metropolitana di Reggio Calabria, Versace, ha visitato Saline Joniche per discutere con i residenti e le autorità locali. La visita è stata motivata dai problemi di sicurezza delle case vicino al waterfront, che richiedono interventi urgenti. Durante il sopralluogo, Versace ha ascoltato le richieste di chi vive in zona e ha promesso di intervenire rapidamente. La situazione richiede una revisione immediata del progetto, per evitare rischi futuri ai cittadini.
Il sindaco metropolitano facente funzioni:" C’è la volontà di correggere la progettazione iniziale del waterfront mettendo in sicurezza le abitazioni più vicine al mare e le strutture turistiche balneari " A margine di un sopralluogo sul litorale, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, ha incontrato il comitato dei cittadini insieme alla sindaca Maria Foti e ai tecnici di Palazzo Alvaro. L’iniziativa nasce dalle segnalazioni dei residenti di Saline Joniche, che hanno denunciato i danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo che da tempo colpisce la costa. "Siamo qui grazie alle segnalazioni del comitato-ha dichiarato Versace-per prendere visione di una situazione che conoscevamo e dei danni provocati dal maltempo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
