Metro A infiltrazioni e pavimenti usurati | parte il maxi piano di restyling per cinque stazioni

La Metro A di Roma ha avviato un grande progetto di rinnovamento dopo aver constatato infiltrazioni d’acqua e pavimenti usurati in cinque stazioni. La Società Giubileo ha appena aperto i bandi per interventi di miglioramento su Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola, Subaugusta e Cinecittà, puntando a rendere più sicure e confortevoli le fermate. In alcuni punti, i pavimenti presentano crepe profonde e le infiltrazioni hanno causato danni ai sistemi di illuminazione.

Altre cinque stazioni della metro A di Roma sono pronte a rifarsi il look. La Società Giubileo ha infatti pubblicato la gara per il restyling delle stazioni Numidio Quadrato, Lucio Sestio, Giulio Agricola, Subaugusta e Cinecittà. Dopo la pubblicazione della gara per il rifacimento degli scali di Ponte Lungo, Furio Camillo, Colli Albani, Arco di Travertino e Porta Furba, ora tocca ad altre cinque stazioni della prima linea metropolitana di Roma. L'intervento, del valore complessivo di 4,1 milioni di euro, è contenuto del Dpcm Giubileo e sarà possibile presentare delle offerte fino al 4 marzo. Come accaduto con gli altri scali che hanno già visto gli operai all'opera, gli interventi riguarderanno soprattutto la risoluzione delle infiltrazioni, vero tallone d'Achille delle stazioni, e degli impianti di illuminazione.