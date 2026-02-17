Il Centro Meteorologico Italiano ha annunciato che le condizioni meteo a Roma sono peggiorate a causa di una perturbazione proveniente dal nord. La pioggia intensa ha iniziato a cadere nel tardo pomeriggio, causando rallentamenti nel traffico e allagamenti in alcune zone della città. Le previsioni indicano un peggioramento nelle ore notturne, con temporali e venti che si intensificano. La temperatura si abbassa progressivamente, portando un clima più freddo rispetto ai giorni precedenti.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio non sono previsti cambiamenti di rilievo in serata non velocità in generale aumento al settentrione con locali piogge sulla Liguria peggiora mela notte con pioggia e temporali spartineve fin verso il 400 700 m al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito maggiori addensamenti sulla Toscana settentrionale al pomeriggio addensamenti nuvolosi sulla Toscana con locali piogge so già tu Altrove di interrata nuvolosità in aumento Da ovest pioggia nella notte sul versante tirrenico al sud Al mattino tempo stabile console permanente maggiori addensamenti sulla Sardegna al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo per la serata era notte nuvolosità in graduale aumento sul versante tirrenico con piogge in arrivo specie nelle ore notturne temperature minime in generale diminuzione massime in calo al nord rialzo centro sud e sulle Isole maggiori le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Meteo Roma del 17-02-2026 ore 19:15

Meteo Roma del 02-02-2026 ore 19:15
Venerdì il cielo su Roma rimane coperto per tutta la giornata.

Meteo Roma del 02-01-2026 ore 19:15
Le previsioni del tempo per Roma del 2 gennaio 2026 alle ore 19:15 indicano condizioni di stabilità, con cielo prevalentemente sereno e poche variazioni rispetto al resto della giornata.

