Meteo Roma del 17-02-2026 ore 06 | 15

Il maltempo ha colpito Roma questa mattina, causando forti acquazzoni e neve in alcune zone dell’Appennino. La perturbazione ha portato pioggia intensa e temperature in calo, con alcune strade allagate nel centro storico. La situazione si è aggravata tra Lazio e Abruzzo, dove si sono registrati temporali e neve a quote sopra i 1800 metri. Nel pomeriggio, i fenomeni si sono spostati verso le regioni meridionali, con piogge persistenti e neve in Appennino a circa 1400 metri. La sera e la notte porteranno un miglioramento, ma il vento soffierà forte sulla regione.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino nevicate sparse sui rilievi Alpini di 1100 metri qualche piovasco sulle regioni di nord est al pomeriggio isolante nevicate sulle Alpi nord-occidentali dai 1300 1400 m numero di te in progressiva diminuzione altrove in serata e nottata tempo in miglioramento cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino forte maltempo tra Lazio Abruzzo con acquazzoni temporali e neve in Appennino dei 1800 metri coperto altrove al pomeriggio Quota neve in calo con precipitazioni via più dei medesimi settori in serata a te son graduale miglioramento del tempo con velocità alta e schiarite al sud Al mattino precipitazioni diffuse anche intense sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni peninsulari meridionali in serata residuo maltempo sulla Calabria e sulla Puglia con neve in Appennino dei 1400 metri circa miglior altrove temperature minime stazionarie o in lieve Calò mas al centro nord sulla Carabinieri alzo al sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo