Meteo nevicate sul Alpi e Appennini Piogge forti

Da ameve.eu 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La perturbazione ha portato neve abbondante sulle Alpi e gli Appennini e piogge intense nel Sud Italia, causando allagamenti e frane. In Calabria, le strade sono allagate e molte zone sono rimaste senza energia elettrica a causa delle forti piogge, mentre al Nord si registrano disagi nelle zone alpine per le nevicate abbondanti.

Maltempo, l'Italia tra Neve e Alluvioni: Allerta Arancione in Calabria e Disagi al Nord. L'Italia è colpita da una diffusa ondata di maltempo che ha portato nevicate intense su Alpi e Appennini e piogge torrenziali al Sud, con l'allerta arancione diramata per la Calabria tirrenica a causa del rischio di alluvioni e frane. La situazione, monitorata dall'Aeronautica Militare, richiede massima attenzione e prudenza su gran parte del territorio nazionale. Nevicate al Centro-Nord, Rischio Valanghe e Disagi alla Viabilità. L'arco alpino è il settore più colpito dalle nevicate. La quota della neve si attesta intorno ai 1.

Maltempo invernale: nevicate, piogge intense e venti forti sull?Italia. Cos'è il vortice polare e come influisce sul freddo

Un vortice di forti piogge e nevicate: dove colpiranno

Un sistema meteorologico in rapido avanzamento porta forti piogge e nevicate su tutto il territorio italiano.

CI SONO SCIATORI PREOCCUPATI DI NON TROVARE NEVE SULLE ALPI A GENNAIO!

Video CI SONO SCIATORI PREOCCUPATI DI NON TROVARE NEVE SULLE ALPI A GENNAIO!
Argomenti discussi: Meteo. Pericolo valanghe sulle Alpi, fino a forte su quelle occidentali; Meteo oggi, le previsioni: è ancora emergenza piogge al Centro e al Sud; Meteo: pericolo valanga e copiose nevicate nelle valli interne, forti raffiche di vento anche nella pianura Torinese; Meteo, perturbazione in arrivo: sabato piogge e neve fino a 600 metri sul Cuneese.

Bufere di neve e vento a 182 km/h sul Piemonte: i dettagli sulla situazione meteoAria polare-marittima in arrivo: forti nevicate sulle Alpi, raffiche di foehn oltre 100 km/h e aumento del rischio valanghe nelle prossime ore. quotidianopiemontese.it

meteo nevicate sul alpiBufere di NEVE sulle Alpi: queste località faranno IL PIENOForte maltempo sulle Alpi. Condizioni meteo comunque di stampo autunnale. Ciò non toglie che mattina sarà interessata dal transito di diversi ... meteogiornale.it