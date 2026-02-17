Meteo nevicate sul Alpi e Appennini Piogge forti

La perturbazione ha portato neve abbondante sulle Alpi e gli Appennini e piogge intense nel Sud Italia, causando allagamenti e frane. In Calabria, le strade sono allagate e molte zone sono rimaste senza energia elettrica a causa delle forti piogge, mentre al Nord si registrano disagi nelle zone alpine per le nevicate abbondanti.

Maltempo, l’Italia tra Neve e Alluvioni: Allerta Arancione in Calabria e Disagi al Nord. L’Italia è colpita da una diffusa ondata di maltempo che ha portato nevicate intense su Alpi e Appennini e piogge torrenziali al Sud, con l’allerta arancione diramata per la Calabria tirrenica a causa del rischio di alluvioni e frane. La situazione, monitorata dall’Aeronautica Militare, richiede massima attenzione e prudenza su gran parte del territorio nazionale. Nevicate al Centro-Nord, Rischio Valanghe e Disagi alla Viabilità. L’arco alpino è il settore più colpito dalle nevicate. La quota della neve si attesta intorno ai 1.🔗 Leggi su Ameve.eu Maltempo invernale: nevicate, piogge intense e venti forti sull?Italia. Cos'è il vortice polare e come influisce sul freddo Un vortice di forti piogge e nevicate: dove colpiranno Un sistema meteorologico in rapido avanzamento porta forti piogge e nevicate su tutto il territorio italiano. CI SONO SCIATORI PREOCCUPATI DI NON TROVARE NEVE SULLE ALPI A GENNAIO! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Meteo. Pericolo valanghe sulle Alpi, fino a forte su quelle occidentali; Meteo oggi, le previsioni: è ancora emergenza piogge al Centro e al Sud; Meteo: pericolo valanga e copiose nevicate nelle valli interne, forti raffiche di vento anche nella pianura Torinese; Meteo, perturbazione in arrivo: sabato piogge e neve fino a 600 metri sul Cuneese. Bufere di neve e vento a 182 km/h sul Piemonte: i dettagli sulla situazione meteoAria polare-marittima in arrivo: forti nevicate sulle Alpi, raffiche di foehn oltre 100 km/h e aumento del rischio valanghe nelle prossime ore. quotidianopiemontese.it Bufere di NEVE sulle Alpi: queste località faranno IL PIENOForte maltempo sulle Alpi. Condizioni meteo comunque di stampo autunnale. Ciò non toglie che mattina sarà interessata dal transito di diversi ... meteogiornale.it DOMENICA DI SOLE, MA PEGGIORA DALLA SERA | PREVISIONI METEO 15-16 FEBBRAIO 2026 Nuove nevicate copiose lunedì, abbondanti sulle zone di confine estero: https://meteovalledaosta.it/previsioni/domenica-sole-in-attesa-di-nuove-nevicate-ab facebook