Meteo le previsioni in Campania per martedì 17 febbraio 2026

Il cielo di Avellino si mantiene sereno o poco nuvoloso anche oggi, martedì 17 febbraio 2026, perché le condizioni meteorologiche rimangono stabili. La mancanza di pioggia consente alla città di vivere una giornata senza temporali o piovaschi, offrendo condizioni ideali per le attività all’aperto.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 17 febbraio 2026. Avellino – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1476m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: vento. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 0. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Oggi in Campania il cielo si mantiene in gran parte sereno, con poche nuvole sparse.

