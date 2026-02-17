Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

La protezione civile della Regione Umbria ha annunciato il meteo per i prossimi giorni, a causa delle nuove perturbazioni che si stanno avvicinando. Per mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, si prevedono piogge intense e temperature in calo, con possibili nevicate in alcune zone montuose. Le previsioni sono state aggiornate al 17 febbraio e sono visibili sul loro sito ufficiale.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 18 e giovedì 19 febbraio, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 17 febbraio. Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 18 febbraio "tempo stabile, in peggioramento dalla serata con nubi in transito via via più compatte. Al primo mattino possibili foschie nelle vallate, in rapido sollevamento. Venti: inizialmente deboli di direzione variabile, diverranno moderati meridionali nel corso del pomeriggio. Temperature: minime in calo, anche prossime allo zero; in sensibile aumento nei valori serali". Giovedì 19 febbraio "maltempo al mattino con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale: non si esclude la possibilità di fenomeni localmente organizzati che insisteranno a ridosso della dorsale appenninica e sui settori meridionali.