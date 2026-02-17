Metalli tossici nelle banane a dieci anni dal disastro minerario brasiliano

Un nuovo studio ha scoperto tracce di metalli tossici nelle banane coltivate vicino alla regione di Mariana, in Brasile, dieci anni dopo il disastro minerario. La ricerca ha analizzato campioni prelevati da fattorie locali e ha trovato livelli di sostanze pericolose superiori ai limiti consentiti. La presenza di questi metalli deriva dalla contaminazione delle terre agricole causata dal crollo delle dighe minerarie nel 2015. La scoperta ha già suscitato preoccupazioni tra i produttori e i consumatori della zona.

Un nuovo studio scientifico ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza degli alimenti coltivati in alcune aree del Brasile colpite dal disastro minerario di Mariana del 2015. Secondo i ricercatori, i metalli tossici presenti nel suolo contaminato si stanno trasferendo alle piante commestibili, mettendo a rischio soprattutto i bambini più piccoli. Banane, manioca e polpa di cacao sono tra gli alimenti maggiormente interessati dal fenomeno, con banane che mostrano livelli di piombo e cadmio potenzialmente pericolosi per i bambini sotto i sei anni. Il crollo della diga di Fundão, nello stato di Minas Gerais, avvenuto nel novembre 2015, ha rilasciato milioni di tonnellate di rifiuti minerari lungo il fiume Doce, contaminando terreni agricoli e corsi d'acqua fino allo stato di Espírito Santo.