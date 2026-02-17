Metal Gear Solid | Addio PSN per MGS4 e Peace Walker la saga rinasce con la Master Collection Vol 2

Konami ha rimosso dal PlayStation Network i giochi Metal Gear Solid 4 e Peace Walker, due titoli chiave della saga, lasciando i fan senza accesso digitale alle versioni originali. La decisione ha suscitato reazioni tra gli appassionati, che ora attendono il ritorno della serie attraverso nuove versioni o remake, mentre la Master Collection Vol. 2 promette di riunire i capitoli più amati.

Metal Gear Solid: La Scomparsa dai PSN e il Futuro tra Remake e Nostalgia. La saga di Metal Gear Solid perde due capitoli fondamentali, *Metal Gear Solid 4: Sons of the Patriots* e *Metal Gear Solid: Peace Walker*, dal PlayStation Store di PS3. La decisione di Konami, avvenuta il 17 febbraio 2026, apre un dibattito sulla conservazione del patrimonio videoludico e sulle strategie commerciali in un mercato in rapida evoluzione, mentre l'annuncio della *Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2* promette una nuova vita per questi titoli su piattaforme moderne. Un'Era Conclusa: L'Addio al PSN. Per sedici anni, *Metal Gear Solid 4: Sons of the Patriots* è stato un'esclusiva PlayStation 3, un legame indissolubile tra un gioco e la sua console.

