Messina il consiglio comunale ricorda il cameraman Nino Bellinghieri e lo studente Yasin Mirzaei

A Messina, il consiglio comunale ha dedicato un momento di ricordo a Nino Bellinghieri e Yasin Mirzaei, entrambi morti in circostanze tragiche. Bellinghieri, che lavorava come cameraman, è stato colpito durante le proteste per le strade della città, mentre Mirzaei, studente iraniano, ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre si trovava a scuola. La seduta si è concentrata sul valore delle vite giovani e sulla sicurezza nei quartieri.
Messina ricorda due vite spezzate: il cameraman Nino Bellinghieri e lo studente iraniano Yasin Mirzaei. Il consiglio comunale di Messina si è riunito ieri sera, 16 febbraio 2026, per un momento di riflessione e omaggio a due figure simbolo di impegno e libertà: Nino Bellinghieri, operatore video scomparso, e Yasin Mirzaei, lo studente iraniano vittima delle proteste nel suo paese. La seduta, che ha affrontato anche importanti questioni urbanistiche, è stata segnata da un forte senso di solidarietà e commozione. Un tributo al giornalismo locale: il ricordo di Nino Bellinghieri. La riunione ha preso una piega particolarmente sentita quando il consigliere Alessandro Russo, del Partito Democratico, ha proposto un minuto di silenzio in memoria di Nino Bellinghieri.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tra le vittime delle recenti proteste in Iran figura anche Yasin Mirzaei, ex studente dell’Università di Messina.
Nino Bellinghieri, noto cameraman di Rtp, è morto dopo aver lavorato per oltre trent’anni a documentare la vita di Messina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
RTP Messina. . Oggi per RTP è una giornata molto triste. Ieri ci ha lasciato a soli 60 anni il nostro collega Nino Bellinghieri, storico operatore di ripresa. Un fulmine a ciel sereno che ha gettato nello sconforto tutti noi. Per questa ragione oggi il telegiornale, in se - facebook.com facebook