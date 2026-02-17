Messina centrosinistra a confronto | verso un accordo per le Comunali e la scelta del candidato sindaco

Il centrosinistra di Messina si riunisce domani sera alle 19:30 nella sede del Partito Democratico, dopo settimane di discussioni, per concordare la candidatura sindaco e definire le strategie per le prossime elezioni comunali. La riunione si svolge in un momento di tensione politica, con diverse fazioni che cercano un’intesa prima della scadenza delle candidature ufficiali. Un punto centrale dell’incontro sarà decidere se unire le forze intorno a un nome condiviso o presentare più candidati. La scelta del candidato e l’accordo tra i partiti potrebbero cambiare il quadro delle prossime amministrative a Messina.

Messina al voto: il centrosinistra cerca un accordo per le Comunali. Domani sera, alle 19:30, la sede del Partito Democratico di Messina sarà il palcoscenico di un incontro cruciale per il futuro politico della città. I rappresentanti di Pd, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Sinistra Italiana, Casa Riformista e Controcorrente si riuniranno per definire un programma elettorale condiviso e individuare il candidato sindaco che guiderà la coalizione alle prossime elezioni amministrative. L'obiettivo è presentare un'alternativa competitiva all'elettorato messinese, superando le divisioni del passato e puntando su un progetto di sviluppo concreto per la città.

Elezioni comunali, centrosinistra in fibrillazione in vista del confronto ufficialeA Trentola Ducenta la campagna elettorale si fa più tesa.

Il centrosinistra scopre le carte. Giacomo Sartori candidato sindacoIl centrosinistra annuncia ufficialmente Giacomo Sartori come candidato sindaco per le elezioni amministrative 2026.

