Messaggi google copieranno solo ciò che selezioni

Google Messages introduce una funzione che permette di copiare solo le parti di testo selezionate, rispondendo alle richieste degli utenti che desiderano maggiore controllo sui propri messaggi. Da oggi, gli utenti possono evidenziare e copiare singole frasi o parole all’interno di una conversazione senza dover copiare l’intero messaggio. Questa novità arriva dopo molte segnalazioni di utenti che trovavano fastidioso copiare tutto il testo quando in realtà volevano solo una parte. Ora, la funzione si focalizza sulla selezione precisa, facilitando la gestione delle informazioni nelle chat quotidiane.
google messages sta evolvendo per offrire una selezione parziale del testo nei messaggi, rispondendo a una frustrazione diffusa tra gli utenti. L’ esperienza attuale resta concentrata sulla copiatura dell’intero testo, rendendo scomoda l’ispezione di porzioni specifiche. In fase di test, sono emersi segnali chiari di una gestione più raffinata del testo copiato, con un focus sulla precisione. google messages: selezione parziale del testo in beta. Nonostante gli sforzi di miglioramento dell’app Messages, la funzione di copia selettiva non è ancora disponibile in via stabile. Premendo a lungo un messaggio, l’opzione di copia attuale restituisce il contenuto completo, complicando l’estrazione di porzioni mirate. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inviterà il mondo a scoprire che l’Armonia non è solo ciò che si vede o si ascolta, ma ciò che unisce, ispira e costruisce il futuro.
Il 6 febbraio 2026, Milano Cortina 2026 inaugurerà un evento sportivo internazionale che va oltre le competizioni, promuovendo il valore dell’armonia come principio universale.
Traguardo storico per Mirabella Eclano e l’Irpinia, Fruncillo (FDI): «Valorizzare ciò che unisce, piuttosto che ciò che divide»
Mirabella Eclano e l’Irpinia raggiungono un traguardo importante con la candidatura del progetto “L’Appia dei Popoli” tra le finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
