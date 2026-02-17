La Virtus Bologna annuncia che i rinnovi contrattuali si decidono solo con il coinvolgimento di entrambe le parti. La decisione arriva in un momento in cui il team prepara la partecipazione alla Coppa Italia, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività. La società sottolinea che fare mosse insensate sul mercato non porta vantaggi e che ogni scelta si basa su un confronto diretto tra le parti coinvolte.

In occasione della presentazione della Coppa Italia, si delineano gli elementi chiave che guidano la stagione di Virtus Bologna: gestione della competitività, pianificazione del mercato e sviluppo di un roster capace di mantenere identità e ambizione. Il discorso riflette un approccio misurato, orientato al lungo periodo e centrato sulle sfide imminenti, senza rinunciare alla consapevolezza del valore del gruppo e del lavoro dello staff medico e tecnico. La Coppa Italia viene presentata come una vetrina in cui la dinamica delle partite può riservare sorprese: la competizione è aperta a diversi esiti e i pronostici possono essere infranti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Mercato: fare mosse senza senso non serve. I rinnovi? Si decidono in due

