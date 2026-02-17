Mensa scolastica l’opposizione | L’Amministrazione chiarisca sulle altre difformità rilevate dall’Asl

Tempo di lettura: 2 minuti I consiglieri di opposizione Farese, Megna, Miceli e Varricchio espongono le criticità verbalizzate dal Dipartimento di Prevenzione e invitano Mastella ad uscire dal silenzio sulla questione Siamo felici che siano state ripristinate le condizioni di sicurezza per l'acqua calda ma gli interrogativi a cui rispondere sono ancora tanti. A dirlo non siamo noi, né solamente i genitori della commissione mensa ma è direttamente l'Asl. Nel verbale di ispezione di venerdì scorso, infatti, il Dipartimento di Prevenzione ha rilevato altre non conformità come mattonelle di rivestimento rotte nei locali cucina, in particolare nell'area preparazione pasti speciali e nell'area organizzazione pasti pronti in partenza.