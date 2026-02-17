Meningite fulminante a Perugia | morta una bambina di 5 mesi all’Ospedale di Perugia

Una bambina di 5 mesi è morta all’Ospedale di Perugia dopo aver contratto una meningite fulminante. La febbre si è manifestata nella notte, e in poche ore la salute della piccola è precipitata rapidamente. I medici hanno tentato di salvarla, ma l’infezione si è diffusa in modo violento, lasciando poche speranze.

Dalla febbre al dramma in poche ore. Una febbre comparsa nella notte. Poi il peggioramento improvviso, drammatico, inesorabile. La meningite fulminante a Perugia ha strappato alla vita una bambina di appena cinque mesi, ricoverata d’urgenza e deceduta poche ore dopo all’ospedale del capoluogo umbro. A darne notizia è stata la Direzione aziendale dell’Ospedale di Perugia, che ha espresso “profondo cordoglio” e vicinanza alla famiglia. Un dramma consumato in poche ore, che riaccende i riflettori su una patologia rara ma devastante: la meningite fulminante da Neisseria meningitidis. Cos’è la meningite fulminante da Neisseria meningitidis?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Meningite fulminante a Perugia: morta una bambina di 5 mesi all’Ospedale di Perugia Viene ricoverata in ospedale per una meningite fulminante, morta a Perugia bimba di 5 mesiUna bambina di cinque mesi, colpita da una meningite improvvisa, è deceduta a Perugia dopo aver avuto febbre alta durante la notte. Perugia, meningite fulminante: muore bimba di 5 mesiUna bimba di cinque mesi è morta a causa di una meningite fulminante causata dal batterio Neisseria meningitidis, secondo quanto riferito dall’ospedale di Perugia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Genoa-Napoli, Conte: Recuperiamo solo Rrahmani. Lukaku? Bisogna avere pazienza; Napoli-Como, le parole di Conte a Manganiello: nessun provvedimento del giudice sportivo; Frosinone, pitbull azzanna bimba di 2 anni in casa: il padre uccide il cane con un coltello per salvare la figlia. Bambina di 5 mesi morta a Perugia per 'meningite fulminante'Una bambina di 5 mesi è morta a Perugia in seguito a un caso di meningite fulminante da Neisseria meningitidis. Lo ha reso noto la Direzione aziendale dell'Ospedale di Perugia, esprimendo profondo co ... ansa.it Perugia, bimba di cinque mesi muore per meningite fulminante in ospedalePERUGIA - Meningite fulminante da Neisseria meningitidis, è questa la causa della morte di una bambina di 5 mesi avvenuta ... msn.com Perugia, bambina di cinque mesi muore per meningite fulminante I genitori si erano rivolti nella tarda mattinata di oggi al Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale per un quadro febbrile insorto nella notte. Le condizioni si sono aggravate rapidamente fino al d facebook Italia | Meningite fulminante: morta bimba di 5 mesi x.com