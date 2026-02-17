Meningite fulminante a Perugia | morta una bambina di 5 mesi all’Ospedale di Perugia

Una bambina di 5 mesi è morta all’Ospedale di Perugia dopo aver contratto una meningite fulminante. La febbre si è manifestata nella notte, e in poche ore la salute della piccola è precipitata rapidamente. I medici hanno tentato di salvarla, ma l’infezione si è diffusa in modo violento, lasciando poche speranze.

Dalla febbre al dramma in poche ore. Una febbre comparsa nella notte. Poi il peggioramento improvviso, drammatico, inesorabile. La meningite fulminante a Perugia ha strappato alla vita una bambina di appena cinque mesi, ricoverata d’urgenza e deceduta poche ore dopo all’ospedale del capoluogo umbro. A darne notizia è stata la Direzione aziendale dell’Ospedale di Perugia, che ha espresso “profondo cordoglio” e vicinanza alla famiglia. Un dramma consumato in poche ore, che riaccende i riflettori su una patologia rara ma devastante: la meningite fulminante da Neisseria meningitidis. Cos’è la meningite fulminante da Neisseria meningitidis?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

