Meloni spedisce Tajani a osservare il Board di Trump

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di inviare il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Washington, per seguire da vicino la prima riunione del Board of Peace, un organismo creato di recente. Tajani partirà giovedì e avrà il ruolo di osservatore, con l’obiettivo di monitorare le discussioni che si svolgono all’interno del gruppo. La decisione arriva in un momento in cui l’Italia cerca di rafforzare i rapporti con gli Stati Uniti e di partecipare attivamente alle iniziative internazionali di pace.

Un brutto giro Oggi il ministro degli Esteri riferirà in Parlamento sulla missione. Il Colle osserva gelido: i limiti costituzionali restano tutti. L'iniziativa è solo politica: la figura del «paese osservatore» non è nello statuto del BoP, i cui compiti potranno andare anche oltre Gaza. Trump: «Potenziale illimitato». Le opposizioni oggi presentano una risoluzione unica, firma anche Azione