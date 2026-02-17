Meloni chiama la mamma del bambino con il cuore bruciato | Avrete giustizia

Giorgia Meloni ha chiamato questa mattina Patrizia Mercolino, mamma di un bambino di due anni e mezzo, dopo il fallimento di un trapianto di cuore che ha causato il peggioramento delle sue condizioni. La premier ha usato parole dure, descrivendo il cuore del bambino come

Durante la conversazione ha anche sottolineato che si sta facendo il possibile per trovare un organo compatibile Un colloquio carico di umanità, ma anche una promessa istituzionale. Giorgia Meloni ha telefonato questa mattina a Patrizia Mercolino, la madre del bambino di due anni e mezzo attualmente ricoverato in condizioni critiche dopo un trapianto di cuore fallito a causa del deterioramento dell'organo durante il trasporto. "Avrete giustizia". Sarebbero state queste le parole centrali della telefonata, con cui la premier ha voluto manifestare la massima vicinanza del governo alla famiglia.

