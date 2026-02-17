meloni ascolta merz e prendi appunti cosa insegna il discorso di monaco sul coraggio europeo

Friedrich Merz ha parlato alla conferenza di Monaco del 2026, indicando che il mondo sta cambiando e che l’Europa deve reagire. Durante il suo intervento, ha sottolineato che senza forza, la libertà rischia di essere solo una parola vuota. Meloni dovrebbe ascoltare attentamente queste parole e prendere appunti, perché il discorso rivela che il coraggio europeo è più necessario che mai.

Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco del 2026, Friedrich Merz ha fatto una cosa semplice e rara: ha detto agli europei che il mondo è cambiato, che l’ordine liberale non è più garantito e che la libertà, se non è sostenuta dalla forza, diventa retorica. E’ un discorso che Giorgia Meloni dovrebbe leggere non per copiarlo, ma per farne tesoro. Merz parte da una constatazione brutale: l’ordine internazionale “basato su diritti e regole” semplicemente non esiste più. Non è una provocazione, è una presa d’atto. Russia revisionista, Cina sistemica, Stati Uniti meno prevedibili: il ritorno della grande politica di potenza è un fatto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Friedrich Merz ha parlato a Monaco e ha accusato gli Stati Uniti di aver contribuito a smantellare l’attuale ordine mondiale.

Al Consiglio europeo, Meloni ha fatto asse con il leader tedesco Merz per spingere sui titoli del debito Ue, mentre il dibattito sugli eurobond si riaccende dopo che Trump è tornato a far parlare di sé; fino a poco tempo fa, questa discussione rimaneva confinata a ambiti tecnici e accademici, limitata alle emergenze come la pandemia.

