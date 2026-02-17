Uno studio recente ha confrontato gli effetti del caffè e del matcha, evidenziando che molte persone scelgono questa bevanda per affrontare la giornata. La ricerca ha analizzato come le diverse sostanze presenti nelle due bevande influenzino energia e concentrazione, con risultati che potrebbero sorprendere chi preferisce il matcha. Molti consumatori, infatti, cercano un modo semplice per aumentare la vigilanza senza sentirsi troppo nervosi.

Caffè o matcha, cosa è meglio per noi? La maggior parte di noi cerca costantemente piccoli modi per migliorare la propria vita: dormire meglio, assumere più proteine, ottimizzare la routine mattutina. Eppure, quando si parla della nostra dose quotidiana di caffeina, le abitudini sono dure a morire. Il caffè resta il re indiscusso delle mattine, ma il matcha sta rapidamente conquistando terreno come alternativa energizzante. La domanda è inevitabile: qual è davvero la scelta migliore? Caffè o matcha?. Secondo Tim Spector, epidemiologo e co?fondatore di ZOE, il caffè parte con un vantaggio fondamentale: è stato studiato molto più a fondo del matcha. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Meglio il caffè o il matcha? Ecco cosa dice la scienza

