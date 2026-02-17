Meghan Markle ha appena infranto una delle regole fondamentali della moda

Meghan Markle ha attirato l’attenzione dei presenti all’NBA All-Star Game del 16 febbraio 2026, quando ha indossato un maglione navy insieme a jeans neri. La duchessa di Sussex ha scelto un look che rompe con le convenzioni, sfidando le regole tradizionali sulla combinazione di colori. La sua scelta ha suscitato commenti tra gli appassionati di moda, che hanno notato come il navy e il nero siano tornati di tendenza in modo deciso.

Meghan Markle sfida le regole della moda: il navy e nero torna di tendenza. Inglewood, California – Meghan Markle ha sorpreso gli osservatori di stile all'NBA All-Star Game del 16 febbraio 2026, abbinando un maglione navy scuro a jeans neri. Una scelta che, pur apparentemente semplice, infrange una regola non scritta del mondo della moda e riaccende il dibattito sulle convenzioni stilistiche. Un abbinamento inatteso: la duchessa rompe gli schemi. L'apparizione della duchessa del Sussex, al fianco del principe Harry, ha rapidamente catturato l'attenzione dei media, non solo per la presenza alla partita, ma soprattutto per l'outfit scelto.