Medici di base e internisti uniti per le malattie rare accordo Simg-Simi-Uniamo
Medici di base e internisti si sono alleati per affrontare le malattie rare, rispondendo alla lunga attesa per le diagnosi. L’accordo tra Simg, Simi e Uniamo mira a creare una rete più efficiente, così da intervenire prima e meglio sui pazienti che presentano sintomi complessi. In alcune regioni, questa collaborazione ha già portato a diagnosi più rapide, evitando mesi di attesa inutili.
Una rete strutturata tra medici di medicina generale e internisti per ridurre i tempi di diagnosi delle malattie rare e migliorare la presa in carico dei pazienti. È questo l'obiettivo dell'accordo presentato ieri a Roma tra la Società italiana dei medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg), la Società italiana di medicina interna (Simi) e Uniamo – Federazione italiana malattie rare. L'intesa, che arriva a pochi giorni dalla Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra il 28 febbraio, prevede l'avvio di percorsi formativi congiunti tra cure primarie e specialistiche, campagne di sensibilizzazione e la costituzione di un modello di collaborazione stabile tra territorio e ospedale attraverso una rete di 11mila professionisti con l'obiettivo di ridurre i tempi diagnostici, migliorare la risposta assistenziale dei pazienti affetti da malattie rare, rendere più efficienti i percorsi di cura e razionalizzare l'accesso ai servizi ospedalieri, nel rispetto dei vincoli economici.
Manovra, Uniamo: "Bene attenzione per screening neonatale esteso a malattie rare"
La legge di Bilancio 2026 evidenzia l'impegno delle istituzioni italiane nel potenziare gli screening neonatali, con particolare attenzione alle malattie rare.
Malattie rare: Uniamo e Crea Sanità insieme per ‘MonitoRare’ farmaci e screening neonatale
L'articolo esplora l'iniziativa congiunta di Uniamo e Crea Sanità dedicata a 'MonitoRare', focalizzata su malattie rare, farmaci e screening neonatale.
