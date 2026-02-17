Medici di base e internisti si sono alleati per affrontare le malattie rare, rispondendo alla lunga attesa per le diagnosi. L’accordo tra Simg, Simi e Uniamo mira a creare una rete più efficiente, così da intervenire prima e meglio sui pazienti che presentano sintomi complessi. In alcune regioni, questa collaborazione ha già portato a diagnosi più rapide, evitando mesi di attesa inutili.

Una rete strutturata tra medici di medicina generale e internisti per ridurre i tempi di diagnosi delle malattie rare e migliorare la presa in carico dei pazienti. È questo l’obiettivo dell’accordo presentato ieri a Roma tra la Società italiana dei medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg), la Società italiana di medicina interna (Simi) e Uniamo – Federazione italiana malattie rare. L’intesa, che arriva a pochi giorni dalla Giornata mondiale delle malattie rare che si celebra il 28 febbraio, prevede l’avvio di percorsi formativi congiunti tra cure primarie e specialistiche, campagne di sensibilizzazione e la costituzione di un modello di collaborazione stabile tra territorio e ospedale attraverso una rete di 11mila professionisti con l’obiettivo di ridurre i tempi diagnostici, migliorare la risposta assistenziale dei pazienti affetti da malattie rare, rendere più efficienti i percorsi di cura e razionalizzare l’accesso ai servizi ospedalieri, nel rispetto dei vincoli economici. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Medici di base e internisti uniti per le malattie rare, accordo Simg-Simi-Uniamo

