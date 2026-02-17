Mediaset blocca la Rai | Stranamore resta blindato in arrivo Canzonissima per il servizio pubblico

Mediaset ha deciso di bloccare la Rai e di mantenere “Stranamore” sotto il suo controllo, impedendo così alla tv pubblica di riutilizzare il format. La decisione arriva dopo che Mediaset ha firmato un accordo con i produttori, garantendosi i diritti esclusivi per la trasmissione. La Rai, nel frattempo, si sta orientando su altri programmi storici e prepara “Canzonissima” per il prossimo palinsesto. La battaglia tra le due emittenti televisive si fa sempre più agguerrita.

Mediaset blinda “Stranamore”: la Rai guarda ad altri format storici. La competizione televisiva italiana si fa sentire, con Mediaset che si è assicurata i diritti esclusivi del format “Stranamore”, precludendo alla Rai la possibilità di un suo rilancio. La decisione, avvenuta il 17 febbraio 2026, segna una battuta d’arresto per i piani del servizio pubblico, che aveva espresso interesse per il programma iconico degli anni ’80 e ’90. La vicenda sottolinea le dinamiche complesse del mercato televisivo e la crescente importanza della proprietà intellettuale. La battaglia per i format del passato. L’interesse della Rai per “Stranamore” era emerso nelle settimane precedenti, alimentando le aspettative di un possibile ritorno del programma sul piccolo schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu La Rai del futuro guarda al passato: “Canzonissima e Stranamore, le idee per la prossima stagione tv”La Rai annuncia il ritorno di Canzonissima, un programma storico, per contrastare il calo di ascolti e attirare nuovi spettatori. Leggi anche: “Stranamore” e “Il gioco delle coppie” non passano in Rai: i diritti restano a Mediaset Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Come vedere la RAI in diretta streaming dall'estero. Mediaset blocca ‘Stranamore’, Rai beffata: il retroscena sulla proprietà del format (e il rilancio)La notizia emersa negli ultimi giorni sarebbe priva di fondamento. I programmi cult restano a Mediaset: smentito il passaggio in Rai. libero.it Stranamore e Il Gioco delle Coppie: la Rai ci prova, ma Mediaset mette il veto (e i lucchetti ai diritti)L’indiscrezione ha fatto tremare i polsi ai nostalgici della TV anni ’90: il ritorno di Stranamore e de Il Gioco delle Coppie nel cuore della domenica pomeriggio di Rai ... leggo.it Mediaset blocca Falsissimo Strike YouTube per copyright su quattro video. Oscurate le puntate su Signorini, Scotti e Berlusconi facebook