Medea University il valore dell’innovazione per l’istruzione | L’IA aiuterà a raggiungere tutti ovunque

Medea University ha deciso di investire sull’intelligenza artificiale per portare l’istruzione in zone remote. La scuola crede che questa tecnologia possa abbattere le barriere geografiche e offrire formazione a studenti che prima erano difficili da raggiungere. Per esempio, ha avviato corsi online accessibili anche in paesi lontani e poco serviti dalle reti tradizionali.

"Non si può scoprire un nuovo mondo senza avere il coraggio di perdere di vista la riva". Così diceva lo scrittore premio Nobel André Gide, e proprio così potrebbe essere considerato lo spirito intrapreso da Medea University nel portare avanti la propria mission: consentire alla formazione di penetrare fino ai confini del mondo, anche dove sembra impossibile arrivare. Infatti, per Saeed Al Neyadi le nuove generazioni rappresentano l'interlocutore principale per comprendere come continuare ad andare avanti per permettere a loro di crescere e migliorarsi. In quest'ottica, si delineano anche le condizioni per una collaborazione degli Emirati Arabi con Medea e Pegaso University, "vogliamo esplorare opportunità e migliorare l'insegnamento e l'apprendimento online".